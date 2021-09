Roma guai sulla destra: idea Diogo Dalot (Di mercoledì 22 settembre 2021) La trasferta a Verona evidenzia mancanze di una Roma vulnerabile. Chiaro è, che non è una squadra perfetta, nessuno lo ha mai pensato. Dalla fascia destra vengono le percussioni di Caprari in occasione sia del pareggio che del sorpasso, oltre alle nevralgie in mezzo al campo si fa avanti l’ipotesi di un terzino di fascia: alla Roma piace Diogo Dalot. Roma: Dalot il terzino che piace a “Mou” Il centrocampo manca di quel dinamismo, di quella fisicità, necessaria nella gestione dei momenti di difficoltà. Non a caso si è cercato durante il corso di tutta l’estate, fino alla chiusura del mercato, il colpo a centrocampo. La fascia destra merita un’accurata revisione ed attualmente messa sotto esame dopo l’ultima partita. Zaniolo, reo di non aver ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) La trasferta a Verona evidenzia mancanze di unavulnerabile. Chiaro è, che non è una squadra perfetta, nessuno lo ha mai pensato. Dalla fasciavengono le percussioni di Caprari in occasione sia del pareggio che del sorpasso, oltre alle nevralgie in mezzo al campo si fa avanti l’ipotesi di un terzino di fascia: allapiaceil terzino che piace a “Mou” Il centrocampo manca di quel dinamismo, di quella fisicità, necessaria nella gestione dei momenti di difficoltà. Non a caso si è cercato durante il corso di tutta l’estate, fino alla chiusura del mercato, il colpo a centrocampo. La fasciamerita un’accurata revisione ed attualmente messa sotto esame dopo l’ultima partita. Zaniolo, reo di non aver ...

