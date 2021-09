Risultati e classifica Serie A live | Milan e Juve non sbagliano | colpo Empoli

(Di mercoledì 22 settembre 2021): tutti gli aggiornamenti della quinta giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quinta giornata diA che si svolgerà tra martedì 21 e giovedì 23 settembre: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si parte con l’anticipo del martedì tra Bologna-Genoa, ma il match clou è in serata con l’Inter impegnata a Firenze. Mercoledì tocca ain sfide sulla carta agevoli contro Spezia e Venezia, mentre giovedì la capolista Napoli sarà impegnata al Ferraris contro la Samp. A chiudere il programma Roma-Udinese, con la Lazio in campo invece contro il Torino di Juric. Martedì 21 settembre Bologna-Genoa 2-2 (49? Hickey, 55? Destro, 85? ...

Lega_B : 5?ª Giornata #SerieBKT Risultati finali e classifica ?

Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della quinta giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quinta giornata di Serie A che si ... Una partenza lanciatissima, tipica di chi vuole tenersi stretto quello che ha conquistato soltanto pochi mesi fa. Il pari con doppia rimonta subita per mano del ... Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato nel prepartita della sfida contro il Venezia, spiegando i cambi di formazione soprattutto in difesa ...