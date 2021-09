Oggi è un altro giorno: l’annuncio bomba di Serena Bortone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Intervistata dal settimanale “Nuovo Tv” Serena Bortone, che conduce “Oggi è un altro giorno” su Rai 1, ha svelato che presto in trasmissione una coppia vip condividerà con lei e con i telespettatori i segreti della convivenza coniugale. Di chi si tratta? Serena Bortone conduce per il secondo anno consecutivo “Oggi è un altro giorno”. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.55 su Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 22 settembre 2021) Intervistata dal settimanale “Nuovo Tv”, che conduce “è un” su Rai 1, ha svelato che presto in trasmissione una coppia vip condividerà con lei e con i telespettatori i segreti della convivenza coniugale. Di chi si tratta?conduce per il secondo anno consecutivo “è un”. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.55 su Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Mov5Stelle : Da un lato le fake news dei giornali, dall'altro le foto con piazze gremite. Spiace dirlo ma proprio non ce la fan… - marcocappato : Dopo 'eutanasia legale anche no', oggi @ilfoglio_it offre un altro titolo giovane e fresco: 'fumarsi un referendum'… - TeresaBellanova : La mia solidarietà a @BentivogliMarco per la lettera minatoria, contenente proiettili, ricevuta oggi. Pretendere di… - SOgekuri : RT @AgataCentasso: Facebook mi ricorda che 'oggi' ho iniziato a giocare a calcio. Giusto l'altro giorno ?? #21settembre - raffo1900 : RT @giuno55: Non credo che oggi ci sia qualcun altro che possa ricevere un'accoglienza come questa! @GiuseppeConteIT -