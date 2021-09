Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida in casa della Sampdoria (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha convocato 21 giocatori per la sfida di domani in casa della Sampdoria. Questo l’elenco. Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano. Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’allenatore delLucianoha convocato 21 giocatori per ladi domani in. Questo l’elenco. Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.

Advertising

sscnapoli : ?? I convocati di #LeicesterNapoli ?? - TMWSampdoria : Sampdoria - Napoli: i 21 convocati di Spalletti - ItalianSerieA : New post: NAPOLI: I CONVOCATI IN VISTA DELLA SAMPDORIA - ContropiedeA : Nessun rientro tra gli infortunati. Spalletti prudente non rischia Demme - neifatti : Sampdoria-Napoli, i convocati azzurri -