Milan, Pioli: 'Ottimismo scudetto? Dimostriamolo in campo' (Di mercoledì 22 settembre 2021) MilanO - " Non servita il Covid per dimostrarlo, ma secondo me è giusto poter fare cinque sostituzioni " ha dichiarato Stefano Pioli a Sky Sport dopo la vittoria del Milan in casa contro il Venezia . ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021)O - " Non servita il Covid per dimostrarlo, ma secondo me è giusto poter fare cinque sostituzioni " ha dichiarato Stefanoa Sky Sport dopo la vittoria delin casa contro il Venezia . ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “Peccato, ma è una gara che ci farà crescere tanto #BrahimDiaz: “Siamo il #Milan e abbiamo dimostrato che p… - DiMarzio : #Milan, problema fisico per #Calabria: non ci sarà contro la #Juve. Le ultime sulla probabile formazione di #Pioli - ZZiliani : Durissimo colpo per il #Milan aver perso a zero #Donnarumma e #Calhanogou. Ma il paradosso, a stagione iniziata, è… - Alobrasil74 : Pioli sugli infortunati a Milan Tv: “Non so chi recuperiamo per sabato, però stanno meglio Giroud, Ibra, Calabria e Kjaer.” - infoitsport : Rebic Milan: l'arma in più di Stefano Pioli, grinta e cinismo -