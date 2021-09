LIVE Spezia-Juventus 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: De Ligt vicino alla rete! (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19? Juventus troppo lenta nel giro palla, Spezia che si difende davvero bene. 17? Possesso palla prolungato della Juventus che produce solamente un cross respinto. 15? De Ligt dentro l’area di rigore non trova la porta con il piatto. 13? Chiesa si fa tutto il campo e prova il tiro, pallone deviato fuori. 11? Spezia che prova ad aumentare il ritmo di partita. 9? Rabiot prova il tiro dalla sinistra, pallone comodo sulle mani di Zoet. 7? Chiesa per Kean che di piatto non trova la porta. 5? Chiesa punta Nikolaou, ma il centrale manda il pallone fuori. 3? Bourabia con il corner dalla sinistra non trova compagni. 1? Inizia la partita! 18.26 Entrano in campo le due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19?troppo lenta nel giro pche si difende davvero bene. 17? Possesso pprolungato dellache produce solamente un cross respinto. 15? Dedentro l’area di rigore non trova la porta con il piatto. 13? Chiesa si fa tutto il campo e prova il tiro, pallone deviato fuori. 11?che prova ad aumentare il ritmo di partita. 9? Rabiot prova il tiro dsinistra, pallone comodo sulle mani di Zoet. 7? Chiesa per Kean che di piatto non trova la porta. 5? Chiesa punta Nikolaou, ma il centrale manda il pallone fuori. 3? Bourabia con il corner dsinistra non trova compagni. 1? Inizia la partita! 18.26 Entrano in campo le due ...

juventusfc : Allegri ???? «Parlare del passato non ha senso. Domani bisogna vincere, non c'è altro da dire. Chi parte dalla panchi… - juventusfc : Allegri ???? «Domani ci saranno dei cambi, alcuni giocatori hanno giocato tante partite, @chiellini è febbricitante.… - juventusfc : Allegri ???? «L'inserimento di @locamanuel73 procede bene, deve trovare l'equilibrio mentale e fisico per giocare tan… - gilnar76 : Spezia Juve 0-0 LIVE: buona occasione per De Ligt #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - Tysonfu28330539 : RT @Tysonfu28330539: Spezia vs Juventus Live Streaming -