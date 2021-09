Libro del Sangue

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La data della sua morte è quella della mia nascita. La sua morte è quella di una delle vite che Matteo Trevisani narra nel . Come scrive: “Forse qualcosa in me aveva già cominciato a separarsi, e quella che io chiamavo la mia unica vita erano in realtà già due”. La mia nascita è quella che credevo di conoscere prima di recensire il. In quella data, il 21 settembre, scelta probabilmente perché danza attorno all’equinozio d’autunno, quando la conclusione della stagione più calda assume un significato mistico, per Trevisani sembra aprirsi “uno di quei varchi tra il mondo dei vivi e quello dei morti”. In tutto ilquelle vite e quelle morti s’intrecciano con altre passate e future. “La storia… era una continuazione possibile, tra le molte vite che uno può sognare di vivere. Ma mi pareva che, come in un incantesimo, il futuro aveva modificato il ...