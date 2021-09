Le immagini del tour di Conte fanno arrabbiare i cantanti: "I comizi sì e i concerti no?" (Di mercoledì 22 settembre 2021) La folla in piazza per i comizi politici fa scattare la polemica dei cantanti italiani: “Perché per i concerti non possiamo farlo?”. Questa la reazione degli artisti che non sono rimasti indifferenti davanti alle immagini social che testimoniano la grande affluenza di persone al tour elettorale che il presidente M5s Giuseppe Conte sta tenendo lungo la penisola. I cantanti lamentano che, mentre le persone si assembrano per partecipare ai comizi politici, la capienza massima dei concerti e degli spettacoli live è ancora argomento di discussione. A dire la sua è giunto Salmo, rapper finito al centro delle polemiche questa estate a causa di un suo concerto a cui avevano partecipato centinaia di persone. Il cantante ha postato su Instagram ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) La folla in piazza per ipolitici fa scattare la polemica deiitaliani: “Perché per inon possiamo farlo?”. Questa la reazione degli artisti che non sono rimasti indifferenti davanti allesocial che testimoniano la grande affluenza di persone alelettorale che il presidente M5s Giuseppesta tenendo lungo la penisola. Ilamentano che, mentre le persone si assembrano per partecipare aipolitici, la capienza massima deie degli spettacoli live è ancora argomento di discussione. A dire la sua è giunto Salmo, rapper finito al centro delle polemiche questa estate a causa di un suo concerto a cui avevano partecipato centinaia di persone. Il cantante ha postato su Instagram ...

fattoquotidiano : Il problema del Green pass per votare non se lo sono nemmeno posto: “Ti immagini il casino? Ci sono anche limiti co… - il_pucciarelli : Terminate da tempo le felpe, il neo-salvinismo in poche foto. Frasi preconfezionate e immagini standardizzate, nes… - andreapurgatori : PANDEMIC, UNA GUERRA MONDIALE. Storie e immagini del pianeta da due anni col virus, come non le avete mai ascoltate… - Alfio601Av : RT @HuffPostItalia: Le immagini del tour di Conte fanno arrabbiare i cantanti: 'I comizi sì e i concerti no?' - SALVATORECOSCIA : RT @HuffPostItalia: Le immagini del tour di Conte fanno arrabbiare i cantanti: 'I comizi sì e i concerti no?' -