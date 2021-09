La bomba di piazza Fontana uccide ancora (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una giovane postina, il cadavere di un liutaio e il buco nero del 12 dicembre. Sono i protagonisti di Il suono della colpa, il nuovo romanzo di Daniele Grillo e Alessio Piras Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una giovane postina, il cadavere di un liutaio e il buco nero del 12 dicembre. Sono i protagonisti di Il suono della colpa, il nuovo romanzo di Daniele Grillo e Alessio Piras

Ultime Notizie dalla rete : bomba di piazza La bomba di piazza Fontana uccide ancora nel noir "Il suono della colpa" Mezzo secolo dopo la bomba di piazza Fontana continua a uccidere. Ai diciassette cadaveri lasciati sul pavimento dall'esplosione di quel venerdì nero si aggiunge quello di un vecchio liutaio milanese, rinvenuto nel suo ...

Mezzo secolo dopo la bomba di piazza Fontana continua a uccidere. Ai diciassette cadaveri lasciati sul pavimento dall'esplosione di quel venerdì nero si aggiunge quello di un vecchio liutaio milanese, rinvenuto nel suo