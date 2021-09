Incredibile in Suriname: esordio tra i professionisti a 60 anni (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ciò che è successo nel match di andata degli ottavi di finale della Concacaf League tra Inter Moengotapoe e Olimpia ha davvero dell'Incredibile. Tra i padroni di casa, infatti, ha fatto il proprio ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ciò che è successo nel match di andata degli ottavi di finale della Concacaf League tra Inter Moengotapoe e Olimpia ha davvero dell'. Tra i padroni di casa, infatti, ha fatto il proprio ...

Advertising

sportli26181512 : Incredibile in #Suriname: esordio tra i professionisti a 60 anni: #RonnieBrunswijk, vicepresidente del Paese dell'A… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Incredibile in Suriname: il vicepresidente Ronnie Brunswijk gioca una partita ufficiale a 60 anni ?? - GoalItalia : Incredibile in Suriname: il vicepresidente Ronnie Brunswijk gioca una partita ufficiale a 60 anni ?? -