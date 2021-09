Il portavoce dei talebani ci riprova: «Le donne torneranno a scuola. Lo stop ora è per proteggerle» – Il video (Di mercoledì 22 settembre 2021) Zabihullah Mujahid è il volto pubblico del nuovo Emirato islamico insediatosi in Afghanistan. Lui è stato il primo a mostrarsi alla stampa internazionale dopo la presa di Kabul, lo scorso agosto, lui continua a costruire la narrazione di un Paese che, seppur controllato dai talebani, non tornerà a essere quello di 20 anni fa. «Impossibile – sottolinea al Corriere -. Ci sono differenze enormi con il periodo del primo Emirato talebano. Allora la società era molto più semplice. In questi ultimi 20 anni le donne hanno studiato, sono diventate attive, consapevoli. Per forza le cose saranno diverse. Qui a Kabul c’è chi gira con la barba e chi si rasa, chi indossa i pantaloni e chi i vestiti tradizionali. Anche i rivoluzionari più entusiasti dovranno adattarsi a questa situazione». Tuttavia, le studentesse non sono ancora potute tornare a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Zabihullah Mujahid è il volto pubblico del nuovo Emirato islamico insediatosi in Afghanistan. Lui è stato il primo a mostrarsi alla stampa internazionale dopo la presa di Kabul, lo scorso agosto, lui continua a costruire la narrazione di un Paese che, seppur controllato dai, non tornerà a essere quello di 20 anni fa. «Impossibile – sottolinea al Corriere -. Ci sono differenze enormi con il periodo del primo Emirato talebano. Allora la società era molto più semplice. In questi ultimi 20 anni lehanno studiato, sono diventate attive, consapevoli. Per forza le cose saranno diverse. Qui a Kabul c’è chi gira con la barba e chi si rasa, chi indossa i pantaloni e chi i vestiti tradizionali. Anche i rivoluzionari più entusiasti dovranno adattarsi a questa situazione». Tuttavia, le studentesse non sono ancora potute tornare a ...

