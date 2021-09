Il Papa Giovanni: un ospedale di comunità a San Giovanni Bianco (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un tavolo di studio e analisi, aperto a medici e tecnici di fiducia dei sindaci, con al centro la sicurezza del paziente e i reali bisogni della popolazione. Questa la proposta dell’ASST Papa Giovanni XXIII in merito al futuro dell’ospedale di San Giovanni Bianco. Proposta messa nero su Bianco martedì 21 settembre durante l’incontro, convocato dal prefetto di Bergamo Enrico Ricci, tra la direzione del Papa Giovanni e alcuni sindaci della Valle Brembana. Un confronto per cercare di risolvere alcune divergenze sorte al tavolo tecnico da tempo istituito dal Papa Giovanni sulle prospettive dell’ospedale di San ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un tavolo di studio e analisi, aperto a medici e tecnici di fiducia dei sindaci, con al centro la sicurezza del paziente e i reali bisogni della popolazione. Questa la proposta dell’ASSTXXIII in merito al futuro dell’di San. Proposta messa nero sumartedì 21 settembre durante l’incontro, convocato dal prefetto di Bergamo Enrico Ricci, tra la direzione dele alcuni sindaci della Valle Brembana. Un confronto per cercare di risolvere alcune divergenze sorte al tavolo tecnico da tempo istituito dalsulle prospettive dell’di San ...

rodcostakiwi : Vi invito ad una riflessione e lo faccio con una domanda : Qualcuno pensa che Papa Giovanni Paolo II avrebbe mai fa… - LaCeretti : @GiovanniLongar2 Giovanni ci sarebbe papà Frenk? - artedipulire : RT @artedipulire: MAURIZIO CATTELAN- Arte e provocazione, nasce il 21 settembre 1960 a Padova. Non frequenta nessuna Accademia, per cui rea… - Sabrina45125804 : Karol Wojtyla (nato il 18 luglio 1879 a Lipnik, morto il 18 febbraio 1941 a Cracovia) - soldato, sottufficiale del… - r_gunlukleri : RT @SpinelliGio94: Ho deciso di donare questa mia maglia per aiutare in prima persona nella lotta contro il coronavirus. Donando €5 o più p… -