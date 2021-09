“Il corpo senza vita è il suo”. La 22 scomparsa, morta in un viaggio col fidanzato. “È stata uccisa” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si torna a parlare del giallo sulla morte di Gabby Petito, la ragazza di 22 anni scomparsa mentre era in viaggio con il fidanzato. La giovane blogger è stato ritrovato nel Bridger-Teton National Forest, in Wyoming (Usa). In queste ore il medico legale ha confermato quello che ormai tutti avevano capito: il corpo rinvenuto domenica è di Gabby. Ad annunciarlo è l’Fbi, spiegando che per gli specialisti l’ipotesi più probabile della sua morte è un omicidio. “Il medico legale della contea di Teton, il dottor Brent Blue, ha confermato che i resti sono quelli di Gabrielle Venora Petito, alias Gabby Petito, data di nascita 19 marzo 1999”, scrive l’agenzia federale su Twitter. Ma qui le cose si fanno ancora più torbide: “La determinazione iniziale del dottor Blue sulla modalità della morte è omicidio. La causa della morte ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si torna a parlare del giallo sulla morte di Gabby Petito, la ragazza di 22 annimentre era incon il. La giovane blogger è stato ritrovato nel Bridger-Teton National Forest, in Wyoming (Usa). In queste ore il medico legale ha confermato quello che ormai tutti avevano capito: ilrinvenuto domenica è di Gabby. Ad annunciarlo è l’Fbi, spiegando che per gli specialisti l’ipotesi più probabile della sua morte è un omicidio. “Il medico legale della contea di Teton, il dottor Brent Blue, ha confermato che i resti sono quelli di Gabrielle Venora Petito, alias Gabby Petito, data di nascita 19 marzo 1999”, scrive l’agenzia federale su Twitter. Ma qui le cose si fanno ancora più torbide: “La determinazione iniziale del dottor Blue sulla modalità della morte è omicidio. La causa della morte ...

