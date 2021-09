I talebani chiedono di parlare all’Assemblea dell’ONU

Leggi su ck12

(Di mercoledì 22 settembre 2021) I, attraverso una lettera inviata al Segretario Generale António Guterres, hanno chiesto di poter prendere partegenerale delle Nazioni Unite, ospitata in questo momento da New York. Una richiesta che ha provocato anche la reazione del ministro degli Esteri italiano Luigi di Maio che ha risposto: “prima dimostrino di rispettare i diritti delle donne. Servono fatti, non parole”. NEW YORK – SEPTEMBER 21 – Assemblea delle Nazioni Unite (Photo by Spencer Platt/Getty Images)Ivoglio entrare nei lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. L’intenzione è stata espressa per via di una lettera indirizzata al Segretario delle Nazioni Unite Guterres. A inviare la richiesta è stato il ministero degli Esteri talebano Amir Khan Muttaqi – chiedendo che ipossano prendere ...