I Rolling Stones sul palco dopo la morte di Charlie Watts | “Questa notte siamo commossi”

I Rolling Stones per la prima volta senza Charlie Watts. È successo in occasione di uno spettacolo privato andato in scena lo scorso lunedì sera: la prima volta sul palco senza lo storico batterista e co-fondatore della band, scomparso il 24 agosto. Forse un modo per rodare il gruppo dopo il lutto, e concedersi un … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

