I risultati di Serie B, 5ª giornata: il Parma sempre più in difficoltà. La classifica (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si è giocata la 5ª giornata del campionato di Serie B, il torneo cadetto continua a regalare emozioni. Nel primo match gol e spettacolo tra Frosinone e Brescia, la sfida si è conclusa sul punteggio di 2-2. Colpo grosso dell'Ascoli che ha vinto contro l'Alessandria. Grandissima prestazione del Benevento contro il Cittadella, tripletta di Lapadula. Il Cosenza vince lo scontro salvezza contro il Como, colpo grosso del Lecce a Crotone, doppietta di Di Mariano. Il Pisa è inarrestabile, quinta vittoria consecutiva dopo il 2-1 contro il Monza. Pareggio tra Pordenone e Reggina, torna al successo la Spal. Un altro stop per il Parma, brutta sconfitta contro la Ternana. I risultati di Serie B, 5ª giornata FROSINONE-BRESCIA 2-2 ALESSANDRIA-ASCOLI 1-3 BENEVENTO-CITTADELLA 4-1 COSENZA-COMO ...

