GP Russia | l' anteprima | verso una gara cominciata a Monza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) In un certo senso questo Gran Premio diè cominciato a, al 26° giro. Cioè quando Lewis Hamilton e Max Verstappen , nella nuova puntata di "incontri ravvicinati", sono andati a toccarsi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia anteprima

... il tutto nel tentativo di sfruttare al massimo gomme Pirelli (in pista con le tre mescole più morbide) che in, al netto di neutralizzazioni a sconvolgere le strategie, non dovrebbero avere ...Il francese, nella classicapre - weekend di gara analizza il tracciato costruito attorno ... L'atmosfera inè sempre piacevole da vivere, sarà bello vedere i fan sulle tribune. Ho ...Il fine settimana di Sochi dipenderà molto dalla scelta della Red Bull di montare o meno la quarta Pu sulla vettura di Verstappen, cosa che costerebbe all'olandese la partenza dal fondo; su un traccia ...Dopo il decimo posto di Monza, Esteban Ocon è pronto alla sfida totalmente diversa che gli si presenterà a Sochi. Sulla pista russa il pilota dell'Alpine è determinato a continuare questa striscia pos ...