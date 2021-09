Gb, diffusi per errore dati e foto di 250 interpreti afghani: ora rischiano la vita (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il ministro della Difesa inglese ha diffuso per errore i nomi, gli indirizzi email e le fotografie di 250 afghani che hanno lavorato come interpreti per gli inglesi presenti in afghanistan prima dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il ministro della Difesa inglese ha diffuso peri nomi, gli indirizzi email e legrafie di 250che hanno lavorato comeper gli inglesi presenti instan prima dell'...

