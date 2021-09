“Fuori dalla pal**!”. GF Vip 6, il vip a bomba sui due concorrenti. Non ha gradito quello che ha visto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sale l’attesa per la prossima puntata del GF Vip 6 e intanto crescono i veleni. Se dentro la casa tutto sembra scorrere in maniera tutto sommato tranquilla, da Fuori c’è chi spara a zero contro i vipponi. Due, in particolare, sono invitata a lasciare la casa. A lanciare la bomba c’ha pensato Biagio D’Anelli, un ex protagonista del programma condotto da Alfonso Signorini. “Perchè non ve ne andate? Uscite!”. E ancora: “Perchè non aprite questa porta e vi togliete dalle pall*. Che dobbiamo pure televotare due persone che non ci vogliono stare e si sentono incomprese. Che senso ha fare il televoto!”. I due nel mirino sono Tommaso Eletti e Davide Silvestri. “Tommaso Eletti nonostante la nomination dice che vuole uscire perchè non si sente capito. Davide Silvestri si è sfogato in lacrime dicendo che si sente uno sfigato, che non si trova bene nella casa, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sale l’attesa per la prossima puntata del GF Vip 6 e intanto crescono i veleni. Se dentro la casa tutto sembra scorrere in maniera tutto sommato tranquilla, dac’è chi spara a zero contro i vipponi. Due, in particolare, sono invitata a lasciare la casa. A lanciare lac’ha pensato Biagio D’Anelli, un ex protagonista del programma condotto da Alfonso Signorini. “Perchè non ve ne andate? Uscite!”. E ancora: “Perchè non aprite questa porta e vi togliete dalle pall*. Che dobbiamo pure televotare due persone che non ci vogliono stare e si sentono incomprese. Che senso ha fare il televoto!”. I due nel mirino sono Tommaso Eletti e Davide Silvestri. “Tommaso Eletti nonostante la nomination dice che vuole uscire perchè non si sente capito. Davide Silvestri si è sfogato in lacrime dicendo che si sente uno sfigato, che non si trova bene nella casa, ...

Advertising

LaStampa : Al via domani l'evento di Italian Tech per scoprire insieme la strada che ci porterà fuori dalla crisi e verso un f… - ilriformista : La #periziapsichiatrica per #Berlusconi è una decisione senza precedenti che arriva al culmine di un processo insen… - FratellidItalia : ?? Conte fuori dalla realtà ?? Link: - nicoferlav : RT @viaggrego: #Milano, #sudanese armato di #bottiglia e #forbici semina il #panico fuori dalla #scuola. Poi pesta e ferisce 2 #agenti http… - Prof_Tenebre : @EFaggeta Pecchi di unilateralismo, definendo il tuo punto di vista 'più elevato'. Se lo chiedi a me, è un punto di… -