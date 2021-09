Formigoni “Il potere non va demonizzato, l’ho usato per dare libertà” (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il libro tratta dei diversi periodi che ho attraversato partendo da Comunione e Liberazione, prosegue parlando della fondazione movimento popolare negli anni ’70 e infine sono raccontati i 18 anni alla guida di Regione Lombardia e l’esperienza in Senato”. Così l’ex senatore e presidente diRegione Lombardia, Roberto Formigoni, intervistato da ClaudioBrachino per la rubrica Primo Piano dell’Agenzia Italpress,parlando del suo libro “Una storia popolare”. L’intervista è quindi proseguita discutendo della concezione di potere in politica. “Io ho sempre concepito il potere senza demonizzarlo, perchè il potere è la possibilità di fare e dipende da come lo eserciti. Credo che la Regione Lombardia degli anni che ho governato, sia la testimonianza di come abbiamo utilizzato il potere per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il libro tratta dei diversi periodi che ho attraversato partendo da Comunione e Liberazione, prosegue parlando della fondazione movimento popolare negli anni ’70 e infine sono raccontati i 18 anni alla guida di Regione Lombardia e l’esperienza in Senato”. Così l’ex senatore e presidente diRegione Lombardia, Roberto, intervistato da ClaudioBrachino per la rubrica Primo Piano dell’Agenzia Italpress,parlando del suo libro “Una storia popolare”. L’intervista è quindi proseguita discutendo della concezione diin politica. “Io ho sempre concepito ilsenza demonizzarlo, perchè ilè la possibilità di fare e dipende da come lo eserciti. Credo che la Regione Lombardia degli anni che ho governato, sia la testimonianza di come abbiamo utilizzato ilper ...

Advertising

LaNotifica : Formigoni “Il potere non va demonizzato, l’ho usato per dare libertà” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Il libro tratta dei diversi periodi che ho attraversato partendo da Comunione e Liberazione, pr… - CorriereCitta : Formigoni “Il potere non va demonizzato, l’ho usato per dare libertà” - messina_oggi : Formigoni “Il potere non va demonizzato, l’ho usato per dare libertà”ROMA (ITALPRESS) - 'Il libro tratta dei divers… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Formigoni “Il potere non va demonizzato, l’ho usato per dare libertà” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Formigoni potere Salute/Le prospettive future del Sistema Sanitario Nazionale ... indebolendo ulteriormente l'offerta pubblica e aumentando il potere di mercato di molti soggetti ... Tale modello era il frutto di riforme avviate fin dal 1995 dalla presidenza Formigoni e proseguite ...

La Milano di oggi nasce dalla rivoluzione immobiliare degli anni Dieci ... che a Milano si abbatte su un centro di potere inespugnabile da decenni e su un figlio adottivo ... il sindaco Letizia Moratti e il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni tornavano ...

Formigoni “Il potere non va demonizzato, l’ho usato per dare libertà” Il Tempo Formigoni “Il potere non va demonizzato, l’ho usato per dare libertà” ROMA (ITALPRESS) - "Il libro tratta dei diversi periodi che ho attraversato partendo da Comunione e Liberazione, prosegue parlando della fondazione movimen ...

... indebolendo ulteriormente l'offerta pubblica e aumentando ildi mercato di molti soggetti ... Tale modello era il frutto di riforme avviate fin dal 1995 dalla presidenzae proseguite ...... che a Milano si abbatte su un centro diinespugnabile da decenni e su un figlio adottivo ... il sindaco Letizia Moratti e il presidente della Regione Lombardia Robertotornavano ...ROMA (ITALPRESS) - "Il libro tratta dei diversi periodi che ho attraversato partendo da Comunione e Liberazione, prosegue parlando della fondazione movimen ...