Focolaio Covid nel carcere di Bari I contagiati sono tutti detenuti. Oltre 400 i tamponi programmati (Di mercoledì 22 settembre 2021) Focolaio Covid nel carcere di Bari con diversi detenuti risultati positivi. L'Asl ha avviato una massiccia attività di screening con Oltre 400 tamponi previsti per i carcerati e gli agenti di polizia penitenziaria. Disposto il trasferimento su un intero piano dei contagiati che erano stati sistemati al piano terra della quarta sezione e in alcune stanze isolate della prima. Sospesi sia gli ingressi che le uscite dalla casa circondariale, a meno che non intercorrano gravi motivi sanitari o di sicurezza.

