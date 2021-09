Fino all'ultimo battito, trama 1^ puntata 23 settembre: Patruno ricatta Diego (Di mercoledì 22 settembre 2021) La stagione delle fiction Rai entra sempre più nel vivo e dopo l'ottimo esordio de I Bastardi di Pizzofalcone, domani 23 settembre, prenderà il via, Fino all'ultimo battito, una serie tutta italiana a firma di Cinzia TH Torrini. La trama relativa ai primi due episodi che vedremo domani, rivela che Diego Mancini, un primario di cardiochirurgia che sembra avere una vita perfetta, commetterà un grave errore nel momento in cui suo figlio Paolo avrà una crisi che metterà a rischio la sua vita. Il suo errore, lo porterà nella rete della malavita visto che Cosimo Patruno inizierà a ricattarlo ed inoltre, farà in modo di essere ricoverato nel suo ospedale per essere operato da lui. Fino all'ultimo battito, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 settembre 2021) La stagione delle fiction Rai entra sempre più nel vivo e dopo l'ottimo esordio de I Bastardi di Pizzofalcone, domani 23, prenderà il via,all', una serie tutta italiana a firma di Cinzia TH Torrini. Larelativa ai primi due episodi che vedremo domani, rivela cheMancini, un primario di cardiochirurgia che sembra avere una vita perfetta, commetterà un grave errore nel momento in cui suo figlio Paolo avrà una crisi che metterà a rischio la sua vita. Il suo errore, lo porterà nella rete della malavita visto che Cosimoinizierà arlo ed inoltre, farà in modo di essere ricoverato nel suo ospedale per essere operato da lui.all', ...

Advertising

Fontana3Lorenzo : Nel giorno del 31° anniversario della morte del giudice Rosario Livatino, che la chiesa ha proclamato Beato il 9 ma… - CarloCalenda : Noi continueremo ad ammazzarci di lavoro fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno come stiamo facendo da 12 mesi,… - R_Quincy_ME : @azzaro_gabriele @cfmtre @Lalla5529 @BarillariDav @Pietro_Otto Ancora con questa storia. Leggiti il tuo guru che no… - sheisale4 : RT @MelekKirazHK: IN QUALE DIZI SE LA SONO TIRATA FINO ALL'ULTIMO GIORNO SPOILER: # LOVE IS IN THE AIR - RomanBowditch : RT @JohannesBuckler: Il New York Times mi ha dedicato un bellissimo necrologio, scrivendo alla fine “una modesta casalinga che non ha mai p… -