Elena Sofia Ricci in lacrime per la scomparsa dell’amata attrice: “Una mia amica” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Elena Sofia Ricci, attrice molto apprezzata dal pubblico, ha ricordato in lacrime la sua collega e amica scomparsa. Una delle protagoniste della prima puntata delle nuove puntate di Illuminate, sarà Elena Sofia Ricci. La serie di documentari di Rai3 ripartirà il prossimo giovedì 30 settembre alle 23.15 e saranno diverse le attrici famose che racconteranno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021)molto apprezzata dal pubblico, ha ricordato inla sua collega e. Una delle protagoniste della prima puntata delle nuove puntate di Illuminate, sarà. La serie di documentari di Rai3 ripartirà il prossimo giovedì 30 settembre alle 23.15 e saranno diverse le attrici famose che racconteranno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

moankoa : E comunque cersei lannister somiglia a elena sofia ricci - hocambiatousern : @Tremenoventi Elena Sofia Ricci nella parte della rete a metà campo - sophosfera : Via Ugo Bassi a Trastevere: l'artista Diavu raffigura Elena Sofia Ricci in una scena del film 'In nome del popolo s… - CEOofMB : onestamente? non ha senso continuare la serie. come se continuassimo che dio ci aiuti ma al posto di Elena Sofia Ri… - micheleguarino8 : Buongiorno Elena, la Grande Sofia?? Buon inizio settimana anche a te??????????????? -