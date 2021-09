Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Una strada serpeggiante e una fabbrica compongono la silhouette di un drago che spira fuoco nella copertina di Dall'inferno, volume che raccoglie due racconti lunghi di Cosimo Argentina e Orso Tosco. La strada non è altro che il Ponte Morandi; la fabbrica, l’Ilva di Taranto con il suo fuoco, quello degli altoforni. Genova e Taranto, due città legate al mare e all’acciaio, diventano luoghi di elezione per raccontare le maniere attraverso cui si manifesta e consuma l’inferno dei viventi in Italia, di cui gli autori, autoctoni delle due città, si sono fatti testimoni nella stesura di questi reportage letterari. Lungi da un’impressione disomogenea, i racconti sono costruiti attraverso un impianto di specchi, somiglianze, opposizioni che dona al libro una felice strutturazione. Come nella più tradizionale delle discese agli inferi, infatti, entrambe le vicende sono caratterizzate in ...