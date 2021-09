Dalla Lega ai 5S è un attimo. Parla il capogruppo M5S in Lombardia, De Rosa: “Ora c’è più spazio per chi ha mostrato concretezza” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Salvini in crisi? Inevitabile: a furia ti tirare la coda è diventato non credibile neanche per i suoi elettori. Soprattutto questi due anni di pandemia hanno segnato il superamento di un limite anche per il Carroccio”. Non usa mezzi termini Massimo De Rosa, capogruppo M5S in Regione Lombardia che ben conosce le dinamiche di questo partito essendo questa regione l’enclave leghista per eccellenza: “Va bene giocare tutte le carte come si fosse perennemente in campagna elettorale, ma così si finisce col prendere in giro anche gli elettori”. In che senso? È inevitabile che così si dice tutto e e il contrario di tutto. Ed è quello che è successo: anche altre personalità interne alla Lega, penso a Giorgetti, non riescono più ad accettare la poca credibilità della Lega a trazione salviniana. E questo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Salvini in crisi? Inevitabile: a furia ti tirare la coda è diventato non credibile neanche per i suoi elettori. Soprattutto questi due anni di pandemia hanno segnato il superamento di un limite anche per il Carroccio”. Non usa mezzi termini Massimo DeM5S in Regioneche ben conosce le dinamiche di questo partito essendo questa regione l’enclave leghista per eccellenza: “Va bene giocare tutte le carte come si fosse perennemente in campagna elettorale, ma così si finisce col prendere in giro anche gli elettori”. In che senso? È inevitabile che così si dice tutto e e il contrario di tutto. Ed è quello che è successo: anche altre personalità interne alla, penso a Giorgetti, non riescono più ad accettare la poca credibilità dellaa trazione salviniana. E questo ...

