Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 3.970 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - MediasetTgcom24 : Covid: 3.970 nuovi casi (292.872 tamponi), 67 decessi e 6.850 guariti #covid - zazoomblog : Covid 3.970 nuovi casi e 67 decessi in 24 ore - #Covid #3.970 #nuovi #decessi - zazoomblog : Covid 3.970 nuovi casi e 67 decessi in 24 ore - #Covid #3.970 #nuovi #decessi - LaNotifica : Covid, 3.970 nuovi casi e 67 decessi in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 970

I nuovi casi diregistrati in italia nelle ultime 24 ore sono 3., in aumento rispetto ai 3.377 di ieri. Le vittime sono lo stesso numero di ieri, 67. A fornire i nuovi dati il Ministero della Salute. I ...Roma " Salgono da 3.337 a 3.i contagi oggi in Italia dove si contano altri 67 morti , mentre sono 3 in meno i ricoverati ...IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Sono 450 i contagi in ...In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.970 casi di contagio da Covid contro i 3377 di ieri. E’ quanto emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute e della Protezione Civile. So ...PALERMO – La Sicilia perde il poco ambito primato tra le regioni italiane per l’incremento dei casi Covid. I dati del ministero della Salute e dell’Iss, contenuti nel consueto report quotidiano, indic ...