Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Giovedì 23 Settembre 2021 (Di giovedì 23 settembre 2021) Gemelli tutto abbastanza sereno per oggi però se volete una emozione in più dovrete attendere il weekend che è quasi alle porte. Leone il Giovedì di Settembre potrebbe portare ottime notizie per voi, magari un buon incontro professionale. Scorpione tutto sereno a lavoro per oggi, attenzione che da domani la situazione si farà un po’ Leggi su periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Gemelli tutto abbastanza sereno per oggi però se volete una emozione in più dovrete attendere il weekend che è quasi alle porte. Leone ildipotrebbe portare ottime notizie per voi, magari un buon incontro professionale. Scorpione tutto sereno a lavoro per oggi, attenzione che da domani la situazione si farà un po’

Advertising

NicolaPorro : Mentre #Draghi invoca la vaccinazione universale, in Usa il ritmo di vaccinazione è crollato. @pbecchi e Giovanni Z… - francescocosta : Oggi su Morning: i medici che dicono cose opposte sui vaccini ai minorenni; chi decide davvero gli ospiti dei talk… - CarloCalenda : Vedete e fate vedere questo video per favore. Giratelo ai vostri amici e sui vostri social. Questo è il tandem che… - SkyWalkerIIX : RT @ArmoniosiAccent: Nel testo definitivo non c'è più questo passaggio: «a decorrere dal 5° giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sosp… - Frank31295 : Ma tutti quelli che dicono che il tizio insieme a giulia è nicola vittadini hanno le prove? A me sembra che lei abb… -