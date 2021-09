CD Projekt Red: assunzioni aperte per un nuovo gioco (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chiunque abbia mai giocato ad un capitolo di The Witcher oppure al blasonato Cyberpunk 2077, sa benissimo che dietro questi titoli c’è la CD Projekt Red ora in fase di assunzione Esatto, avete letto bene, la CD Projekt Red sta assumendo del personale per sviluppare un nuovo titolo open world per stregare nuovamente i videogiocatori e tenerli incollati alle sedie e schermi per altre incredibili avventure. Ma vediamo di capirci un po’ meglio! CD Projekt Red: alla ricerca di un nuovo sviluppatore Stando a quanto dichiarato, la CD Projekt Red è alla ricerca di uno specialista junior in materia di open world per la sua sede centrale a Cracovia (Polonia), in sostanza l’azienda è alla ricerca di qualcuno che possa “riempire il nostro mondo di gioco con contenuti ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chiunque abbia mai giocato ad un capitolo di The Witcher oppure al blasonato Cyberpunk 2077, sa benissimo che dietro questi titoli c’è la CDRed ora in fase di assunzione Esatto, avete letto bene, la CDRed sta assumendo del personale per sviluppare untitolo open world per stregare nuovamente i videogiocatori e tenerli incollati alle sedie e schermi per altre incredibili avventure. Ma vediamo di capirci un po’ meglio! CDRed: alla ricerca di unsviluppatore Stando a quanto dichiarato, la CDRed è alla ricerca di uno specialista junior in materia di open world per la sua sede centrale a Cracovia (Polonia), in sostanza l’azienda è alla ricerca di qualcuno che possa “riempire il nostro mondo dicon contenuti ...

