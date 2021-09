CartaBianca | Mauro Corona è tornato in smoking | “Bianca le ho preso dei fiori | mi è mancato questo rapporto ‘Vianello-Mondaini' ”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Dove eravamo rimasti?“, un ritorno citazionista perche un anno dopo il famoso scontro conBerlinguer, che gli costò l’allontanamento dalla Rai per le offese sessiste, è nuovamente apparso a “” nella puntata in onda il 21 settembre 2021. Niente magliette con le maniche tagliate, nemmeno una bandana: per il grande incontro lo scrittore ha indossato un impeccabile. “Dove eravamo rimasti? Non eravamo rimasti tanto bene…”, dice Berlinguer. “Citando Leopardi, ‘passata è la tempesta‘. Chiedo nuovamente scusa a lei e alla Rai. Non lo dico per ruffianeria, ho sbagliato, ho un senso di colpa., sono andato qui dietro casa e hodei: glieli porterò di persona a Roma ma finché non passa la ...

'Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, . Stia zitta, !'. Sono le parole usate da nel ... Alla fine, come anticipato in esclusiva da TPI, Mauro Corona è rientrato in RAI! Sono ripartiti così i siparietti e le "corrispondenze di amorosi sensi" con Bianca Berlinguer dopo la polemica che avev ...