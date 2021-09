Caricabatterie universale: la Ue presenterà proposta di legge (Di mercoledì 22 settembre 2021) Un Caricabatterie universale per tutti i tipi di cellulari e dispositivi mobili: è questa la proposta legislativa che sarà presentata domani dalla Commissione Ue . Lo riferiscono fonti vicine al ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Unper tutti i tipi di cellulari e dispositivi mobili: è questa lalegislativa che sarà presentata domani dalla Commissione Ue . Lo riferiscono fonti vicine al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Commissione Ue presenterà giovedì una proposta legislativa per l'introduzione di un caricabatterie universale pe… - LogToGreen : Ue presenta proposta per caricabatterie universale - redogliog : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione Ue presenterà giovedì una proposta legislativa per l'introduzione di un caricabatterie universale per tutt… - huge1961 : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione Ue presenterà giovedì una proposta legislativa per l'introduzione di un caricabatterie universale per tutt… - tvdigitaldivide : Il caricabatterie universale potrebbe presto diventare realtà La proposta della Commissione Europea sarà presentat… -