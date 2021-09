"C... in mano e poi fai King Kong, bischero": Scanzi senza freni contro Red Ronnie (Di mercoledì 22 settembre 2021) Davanti alla protesta contro il Green pass di Red Ronnie, Andrea Scanzi non si trattiene e sfodera una risposta "sboccata" contro il giornalista Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Davanti alla protestail Green pass di Red, Andreanon si trattiene e sfodera una risposta "sboccata"il giornalista

Advertising

louviis : continuate a vivere nel vostro mondo fatato poi quando vi ritroverete con un pezzo di carta in mano senza saper far… - Arewealone19 : RT @Anchored_to_Lou: Insomma due etero scopano a bordo e tutti felici e contenti con le battutine e i giornali con i titoli “amore ad alta… - Jerry_3_ : @gattusismo__ Allora è normale. I primi libri sono effettivamente per bambini, è un po' come leggere le cronache di… - fortiefragilii : RT @spiceguuurl: stanotte in dormiveglia ho sentito una mano che mi accarezzava la schiena, poi mi sono sognata mia nonna che diceva “sto b… - qvicksylvie : RT @malayga_: diocane in culo uno che merda non è urlare allo scandalo scusa se mi farebbe schifo OLTRE AD ESSERE ILLEGALE e soprattutto po… -