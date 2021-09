Blizzard continua a perdere pezzi | l' executive producer di Overwatch lascia la compagnia

Ultime Notizie dalla rete : Blizzard continua

a tenere banco il caso Activisionche ha letteralmente travolto il gigante dell'industria videoludica e che lo sta costringendo ad adottare cambiamenti per il bene dei suoi ...These statements are not guarantees of the future performance of King or Activisionand ...a leggere IBD Unveils List of Most Trusted Financial Companies of 2021 Business Wire ...Sono mesi ormai che il caso Activision Blizzard sta tenendo banco sui forum e i social di tutto il mondo, a seguito di alcune gravi accuse interne alla compagnia… Leggi ...Blizzard Entertainment continua a perdere pezzi: anche il chief legal officer Clair Hart ha deciso di abbandonare la compagnia.