Barcellona, Koeman legge comunicato in conferenza: «Club è con me» (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Il Club è con me come allenatore in una situazione di ricostruzione, la situazione finanziaria è legata alle prestazioni sportive e viceversa. Ciò significa che come squadra dobbiamo ricostruire senza poter fare grandi investimenti finanziari. Questo richiede tempo”. Lo ha detto Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, leggendo un comunicato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cadice. Il tecnico olandese non ha risposto a ulteriori domande da parte dei media. “I giovani talenti di oggi potrebbero diventare le nuove star globali in un paio d’anni. L’aspetto positivo della ricostruzione della squadra è che i giovani giocatori avranno opportunità come Xavi e Iniesta ai loro tempi. Ma ci vuole pazienza”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Ilè con me come allenatore in una situazione di ricostruzione, la situazione finanziaria è legata alle prestazioni sportive e viceversa. Ciò significa che come squadra dobbiamo ricostruire senza poter fare grandi investimenti finanziari. Questo richiede tempo”. Lo ha detto Ronald, allenatore delndo unnel corso dellastampa alla vigilia della partita contro il Cadice. Il tecnico olandese non ha risposto a ulteriori domande da parte dei media. “I giovani talenti di oggi potrebbero diventare le nuove star globali in un paio d’anni. L’aspetto positivo della ricostruzione della squadra è che i giovani giocatori avranno opportunità come Xavi e Iniesta ai loro tempi. Ma ci vuole pazienza”, ha aggiunto.

