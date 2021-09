Alberto di Monaco | tutta la verità della madre di suo figlio Alexandre

Leggi su amica

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Per 16 anni è stata in silenzio. Ora Nicole Coste, ladel secondodel principedi, racconta chi èGrimaldi e che rapporti ha col padre. Ma ha un’opinione anche su “l’argomento Charlene”… Foto Getty Per 16 anni è stata in silenzio. E ha anche cercato di stare il più lontano possibile dai riflettori. Ma ora che suoha compiuto 18 anni, Nicole Coste ha deciso di rimettersi in gioco. E, prima di farlo, di sgomberare il campo da qualsiasi fraintendimento. Perché questa ex hostess congolese è la mamma del secondogenito del principedi. Quell’che, con la sua nascita, ha rischiato di sconvolgere la vita da principe dell’illustre genitore. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SU ...