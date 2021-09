Sistema scolastico italiano: reputazione a picco in Ue (Di martedì 21 settembre 2021) Qual è la reputazione del Sistema scolastico italiano? Ebbene da un’analisi svolta da un’azienda specializzata in corporate reputation, emerge un quadro interessante. In quanto i dati fotografano lo satus del Sistema scuola nella classifica europea. Ed emerge che la reputazione del nostro Sistema scolastico è il fanalino di coda in Ue. In quanto risente di Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 settembre 2021) Qual è ladel? Ebbene da un’analisi svolta da un’azienda specializzata in corporate reputation, emerge un quadro interessante. In quanto i dati fotografano lo satus delscuola nella classifica europea. Ed emerge che ladel nostroè il fanalino di coda in Ue. In quanto risente di

Advertising

F4IRYMINHO : domani a scuola si sciopera per la terza volta nel giro di tre giorni che sistema scolastico di merda in generale m… - knightleysemma : è iniziato tutto nel 2012 quando il terzo libro di hunger games non era ancora uscito in italia e l'ho comprato a l… - XFelpatoX : @imfungoo Esatto Letteralmente geografia non se la inculano più una volta finite le medie e secondo me è uno sbagli… - a_velha_senhora : @hevalwoland @Diego60422606 @JoeParr23752735 @SandroSca si vede che non hai confidenza con il sistema scolastico. v… - letteraemme_ : Erasmus+, Messina alla scoperta del sistema scolastico finlandese: tra tradizione e innovazione -