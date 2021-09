Sileri: "Gli Usa non faranno entrare i vaccinati con Astrazeneca" (Di martedì 21 settembre 2021) Le persone vaccinate con Astrazeneca rischiano di non poter entrare negli Stati Uniti, nonostante l'annuncio della Casa Bianca che dai primi di novembre permetterà ai cittadini immunizzati di Regno ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Le persone vaccinate conrischiano di non poternegli Stati Uniti, nonostante l'annuncio della Casa Bianca che dai primi di novembre permetterà ai cittadini immunizzati di Regno ...

Advertising

leggoit : Gli Usa riaprono ai vaccinati, ma c'è il nodo AstraZeneca. Sileri: «Per loro è come Sputnik per noi» - twittingelenaa : Incredibile come quando Sileri parla dei tamponi si sprechino i distinguo e la prudenza sull’attendibilità (sono gl… - Ariachetira : ????#Sileri: '#Terzadose per tutti? Gli studi ci dicono che l'immunità cala, ma quando dovremo farla dipenderà dalla scienza'. #lariachetira - Atir____ : @PZuntini @alex_bobo_86 @salvatoreagizz1 @provaperderti che gli anticorpi dati dalla malattia proteggono di più di… - Nicola23453287 : RT @AlexEsse6: Uno zuccherino di tanto in tanto per calmare gli animi!! INTANTO ANCHE SILERI...LA NARRATIVA STA CAMBIANDO!!PERDONO PEZZI… -