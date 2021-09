Scanzi contro Cacciari e gli intellettuali di sinistra: “Non dovete mai dare ragione alla Meloni” (video) (Di martedì 21 settembre 2021) La teoria di Andrea Scanzi, il famoso baby vaccinato che nella primavera scorsa aveva bruciato tutti sul tempo garantendosi il prezioso siero salva-Covid, è alquanto curiosa e diversamente democratica: qualsiasi idea arrivi da destra, buona o cattiva che sia, va osteggiata dalla sinistra, non solo da quella politica – e fin qui ci può anche stare – ma perfino quella culturale. In sintesi, gli intellettuali di sinistra, fieri, liberi, indipendenti, antifascisti, democratici e raffinati, di fronte a esigenze di “real politik” – bloccare la destra – devono imparare ad annuire al loro capetto politico di riferimento, Letta, Conte, Draghi… Meno male che non tutti abbiano quel problema politico alla cervicale di cui soffre il giornalista del Fatto Quotidiano… Scanzi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 settembre 2021) La teoria di Andrea, il famoso baby vaccinato che nella primavera scorsa aveva bruciato tutti sul tempo garantendosi il prezioso siero salva-Covid, è alquanto curiosa e diversamente democratica: qualsiasi idea arrivi da destra, buona o cattiva che sia, va osteggiata d, non solo da quella politica – e fin qui ci può anche stare – ma perfino quella culturale. In sintesi, glidi, fieri, liberi, indipendenti, antifascisti, democratici e raffinati, di fronte a esigenze di “real politik” – bloccare la destra – devono imparare ad annuire al loro capetto politico di riferimento, Letta, Conte, Draghi… Meno male che non tutti abbiano quel problema politicocervicale di cui soffre il giornalista del Fatto Quotidiano…...

