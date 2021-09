Ruud Gullit: “Kanté come Baresi, merita di vincere il Pallone d’Oro” (Di martedì 21 settembre 2021) Ruud Gullit è convinto: N’Golo Kanté merita di vincere il Pallone d’Oro. L’ex fuoriclasse ha conquistato l’ambito premio nel 1987, quando giocava nel Milan, ed ora ha detto la sua su chi potrebbe vincerlo. Gullit, come riportato dal sito de L’Equipe, ha ricordato proprio gli anni in rossonero, soffermandosi anche su un compagno di squadra dell’epoca. “È un po’ la stessa storia che è successa a Baresi: non ha potuto vincere il Pallone d’Oro nonostante il suo livello” ha detto Gullit. “I giocatori che segnano rubano sempre la scena – ha aggiunto Gullit – ,sarebbe bello che, per una volta, chi non è sotto la luce dei riflettori ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021)è convinto: N’Golodiil. L’ex fuoriclasse ha conquistato l’ambito premio nel 1987, quando giocava nel Milan, ed ora ha detto la sua su chi potrebbe vincerlo.riportato dal sito de L’Equipe, ha ricordato proprio gli anni in rossonero, soffermandosi anche su un compagno di squadra dell’epoca. “È un po’ la stessa storia che è successa a: non ha potutoilnonostante il suo livello” ha detto. “I giocatori che segnano rubano sempre la scena – ha aggiunto– ,sarebbe bello che, per una volta, chi non è sotto la luce dei riflettori ...

