Risveglio traumatico per Alfonso Signorini: la brutta notizia è appena arrivata (Di martedì 21 settembre 2021) Il palinsesto televisivo di lunedì 20 settembre ha offerto agli spettatori nuove serie televisive, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la prima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 3, mentre Canale5 ha lasciato spazio alla terza puntata del Grande Fratello Vip 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.Su Rai1, l'esordio della terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone. La fiction con Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Gennaro Silvestro e Tosca D'Aquino, è stata seguita da 4.496.000 spettatori pari al 21.8% di share. Si è attestata, dunque, come programma più visto della serata. Il Grande Fratello Vip 2021, giunto alla terza puntata, si è fermato a 2.578.000 spettatori pari al 17.5% di share. Il reality condotto da Alfonso Signorini, con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia ...

