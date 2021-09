Riccione | scade il Green pass durante la lezione | prof costretta ad andarsene

Advertising

repubblica : Riccione, alla prof scade il Green Pass durante la lezione e viene allontanata dalla scuola - infoitinterno : Riccione. Green pass scade durante la lezione, prof espulsa - infoitinterno : Riccione, alla prof scade il Green Pass durante la lezione e viene allontanata dalla scuola - LucaOfFriends : Efficienza teutonica! Per gli SBARCHI ed i RAVE PARTY invece... Riccione, alla prof scade il Green Pass durante la… - xeristar : RT @LaStampa: Riccione, alla prof scade il Green Pass durante la lezione e viene allontanata dalla scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Riccione scade

La Repubblica

L'episodio si è verificato in un istituto superiore di, dove la docente ha dovuto lasciare l'alunna epilettica che le era stata affidata. 'Dovevo lavorare sino a mezzoggiorno - ha dichiarato ...È accaduto in un istituto superiore di. A raccontare l'episodio la stessa docente di sostegno che - invitata a uscire - ha dovuto abbandonare l'alunna epilettica che le era stata affidata. "...L'insegnante di sostegno, interrotta dal preside, ha dovuto abbandonare l'alunna epilettica che le era stata affidata ...La professoressa ha dovuto lasciare incustodita l'alunna epilettica che le era stata affidata. "Il preside non ha colpe, ha solo eseguito direttive che sono sbagliate" ha dichiarato.