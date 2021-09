POLMONITE SOSPETTA PER IL VACCINATO SASSOLI. Dopo Pfizer 1.414 Decessi per Malattie Respiratorie in UE. Incubo Immunopatologia (Di martedì 21 settembre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: inchiesta di Gospa News L’improvvisa POLMONITE in stagione estiva del presidente del Parlamento Europeo David SASSOLI ha innescato una valanga di sospetti che ci pare opportuno analizzare alla luce dei dati di farmacovigilanza sulle reazioni avverse da vaccino, che hanno rilevato più di 2mila Decessi per patologie Respiratorie (1.414 proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 21 settembre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: inchiesta di Gospa News L’improvvisain stagione estiva del presidente del Parlamento Europeo Davidha innescato una valanga di sospetti che ci pare opportuno analizzare alla luce dei dati di farmacovigilanza sulle reazioni avverse da vaccino, che hanno rilevato più di 2milaper patologie(1.414 proviene da Database Italia.

