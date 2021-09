Pagelle Atalanta Sassuolo: Zappacosta e Gosens letali, bene Koopmeiners e Berardi VOTI (Di martedì 21 settembre 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Atalanta Sassuolo Le Pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta e Sassuolo, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Zappacosta FLOP: Kyriakopoulos VOTI Atalanta (3-4-2-1): Musso 5,5; Toloi 6,5, Demiral 6, Djimsiti 6; Zappacosta 7 (69? Maehle 5,5), De Roon 6,5, Koopmeiners 6,5, Gosens 7 (69? Pezzella 5,5); Malinovskyi 6 (63? Ilicic 6), Pessina 6 (84? Pasalic SV); Zapata 6 (84? Piccoli SV). Allenatore: Gian Piero Gasperini Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Muldur 5,5, Ayhan 6, Ferrari 6,5, Kyriakopoulos 5; Frattesi 6 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: Kyriakopoulos(3-4-2-1): Musso 5,5; Toloi 6,5, Demiral 6, Djimsiti 6;7 (69? Maehle 5,5), De Roon 6,5,6,5,7 (69? Pezzella 5,5); Malinovskyi 6 (63? Ilicic 6), Pessina 6 (84? Pasalic SV); Zapata 6 (84? Piccoli SV). Allenatore: Gian Piero Gasperini(4-2-3-1): Consigli 6,5; Muldur 5,5, Ayhan 6, Ferrari 6,5, Kyriakopoulos 5; Frattesi 6 ...

