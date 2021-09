Oggi 21 settembre preghiamo San Matteo, uomo d’affari che seguì Gesù (Di martedì 21 settembre 2021) Da pubblicano ed esattore delle tasse, ad annunciatore della Parola di Dio ed evangelista: non resiste a Gesù che gli dice “Seguimi”. E’ stato uno dei 12 Apostoli di Gesù. Matteo viene raffigurato insieme ad un uomo alato che lo ispira o gli guida la mano mentre scrive il suo Vangelo che esordisce con la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 21 settembre 2021) Da pubblicano ed esattore delle tasse, ad annunciatore della Parola di Dio ed evangelista: non resiste ache gli dice “Seguimi”. E’ stato uno dei 12 Apostoli diviene raffigurato insieme ad unalato che lo ispira o gli guida la mano mentre scrive il suo Vangelo che esordisce con la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

