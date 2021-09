MOVIOLA – Fiorentina-Inter | gol di Sottil | ma tante proteste | c’era fallo su Skriniar?

(Di martedì 21 settembre 2021) Laè meritatamente in vantaggio. Nel match contro l’, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i ragazzi di Vincenzo Italiano sbloccano la partita al 22? grazie ache di fatto a porta vuota deve solo appoggiare la palla in rete e battere Handanovic. Ma sonoledi Inzaghi e di tutta l’per un presuntodi Nico Gonzalez suad inizio azione: una spinta che ha messo fuori causa ed equilibrio il difensore slovacco. Rivedendo le immagini il contatto c’è e si nota chiaramente, ma non è un episodio nel quale il Var puòvenire visto che l’entità lo decide e lo valuta l’arbitro sul campo. Ma se Fabbri avesse fischiatoci sarebbe stato ...

Allo stadio Franchi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Grande prova di carattere per la squadra di Simone Inzaghi che vincono in rimonta contro un'ottima. Nel primo tempo,...Laè meritatamente in vantaggio. Nel match contro l'Inter, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i ragazzi di Vincenzo Italiano sbloccano la partita al 22 grazie ...Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha segnato contro la Fiorentina e poi ha parlato a Dazn: “Per me tutti i gol sono importanti. Sicuramente quando arriva come oggi è ancora meglio per la squadra, ma ...Proteste dell’Inter in occasione del gol del vantaggio della Fiorentina: dubbi sul contatto Nico Gonzalez-Skriniar sul gol di Sottil ma ...