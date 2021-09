Mihajlovic | ' Il rigore non c' era | è Bonifazi che ha subito fallo'

Advertising

Nel cadere si è appoggiato sull'avversario, niente di più: ilnon c'è e bisogna valutare bene gli episodi ". Parola di Sinisa, in conferenza stampa, dopo il 2 - 2 del suo Bologna ...Nel cadere si è appoggiato sull'avversraio, niente di più: ilnon c'è e bisogna valutare gli episodi " ha spiegato, che poi ha aggiunto: " Dispiace per i ragazzi che hanno fatto di ...BOLOGNA GENOA MIHAJLOVIC Quattro gol tutti nella ripresa in Bologna Genoa. Si dividono la posta in palio le due formazione, un punto tutto sommato giusto ...%%excerpt%% E' un Sinisa Mihajlovich molto arrabbiato quello che si è presentato in conferenza per commentare il match contro il Genoa pareggiato dai liguri in extremis 2-2 ...