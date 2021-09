Letta: 'Il centro destra non esiste senza un federatore' (Di martedì 21 settembre 2021) Letta azzarda una considerazione sul centro destra e sulle prospettive fututre della coalizione che si appresta a sfidare già a partire dalle elezioni amministrative del 3 - 4 ottobre. "Il ... Leggi su globalist (Di martedì 21 settembre 2021)azzarda una considerazione sule sulle prospettive fututre della coalizione che si appresta a sfidare già a partire dalle elezioni amministrative del 3 - 4 ottobre. "Il ...

Letta: 'Il centro destra non esiste senza un federatore' Letta azzarda una considerazione sul centro destra e sulle prospettive fututre della coalizione che si appresta a sfidare già a partire dalle elezioni amministrative del 3 - 4 ottobre. "Il ...

Letta: "Il centro destra non esiste senza un federatore" Il segretario Pd alla presentazione del libro di Romano Prodi: " Manca in Meloni e Salvini l'ancoraggio europeo" ...

