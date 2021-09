Lega: la no vax Di Donato, 'lascio il partito, qui ormai comanda Giorgetti' (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - La linea critica nei confronti dei provvedimenti del governo, «"pur condivisa da larga parte della base è diventata minoritaria: prevale la posizione dei ministri, con Giorgetti, e dei governatori. Io non mi trovo più a mio agio e tolgo tutti dall'imbarazzo". Lo dice l'europarlamentare Francesca Donato che lascia la Lega in dissenso sul via libera del Carroccio all'estensione del green pass in Cdm. "Non posso più stare in un partito che sostiene l'esecutivo Draghi", dichiara in un'intervista a La Repubblica. Salvini, aggiunge, "si trova in una posizione delicata. Rappresenta un partito con diverse anime, ma c'è una prevalenza della linea dei presidenti di Regione e dei ministri, capeggiati da Giorgetti, a favore delle scelte del governo Draghi. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - La linea critica nei confronti dei provvedimenti del governo, «"pur condivisa da larga parte della base è diventata minoritaria: prevale la posizione dei ministri, con, e dei governatori. Io non mi trovo più a mio agio e tolgo tutti dall'imbarazzo". Lo dice l'europarlamentare Francescache lascia lain dissenso sul via libera del Carroccio all'estensione del green pass in Cdm. "Non posso più stare in unche sostiene l'esecutivo Draghi", dichiara in un'intervista a La Repubblica. Salvini, aggiunge, "si trova in una posizione delicata. Rappresenta uncon diverse anime, ma c'è una prevalenza della linea dei presidenti di Regione e dei ministri, capeggiati da, a favore delle scelte del governo Draghi. Il ...

