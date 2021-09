Le ultimissime sulle probabili formazioni di Salernitana-Verona (Di martedì 21 settembre 2021) La Salernitana cerca i primi punti in campionato nello scontro contro il Verona, reduce dalla grande vittoria con la Roma. Granata con Castori che si affida allo stesso modulo adottato con l’Atalanta. I dubbi principali in attacco con Bonazzoli e Djuricic favoriti, alle loro spalle la classe di Ribery. In casa Verona stessi 11 visti domenica con la Roma, con il 3-4-2-1 con Simeone sostenuto da Caprari e Barak. Queste le probabili formazioni: Salernitana (3-4-1-2) Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Djuric, Bonazzoli. All. Castori. Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Bessa, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Lacerca i primi punti in campionato nello scontro contro il, reduce dalla grande vittoria con la Roma. Granata con Castori che si affida allo stesso modulo adottato con l’Atalanta. I dubbi principali in attacco con Bonazzoli e Djuricic favoriti, alle loro spalle la classe di Ribery. In casastessi 11 visti domenica con la Roma, con il 3-4-2-1 con Simeone sostenuto da Caprari e Barak. Queste le(3-4-1-2) Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Djuric, Bonazzoli. All. Castori.(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Bessa, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

