“La droga…”. Tommaso Eletti choc al GF Vip: confessa tutto agli altri concorrenti (Di martedì 21 settembre 2021) È il momento in cui nella casa del Grande Fratello iniziano a venire a galla le prime confessioni sul proprio passato, come quella di Tommaso Eletti. E se da una parte ieri sera Raffaella Fico ha raccontato a tutta Italia quando Mario Balotelli l’ha cacciata di casa senza un motivo. Dall’altra c’è Gianmaria Antinolfi ha minacciato di lasciare la casa ed ha detto di voler querelare Soleil Sorge, che per tutta risposta ha parlato di un segreto che il suo ex sarebbe pronto a svelare al GF Vip. Ma non è finita perché durante la notte, poco dopo la fine della diretta con Alfonso Signorini, Tommaso Eletti ha fatto una confessione inaspettata a Nicola Pisu. Il figlio di patrizia Mirigliani stava parlando dei problemi avuti con le sue dipendenze e il 20enne ha candidamente ammesso di capirlo, perché ha avuto esperienze ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 settembre 2021) È il momento in cui nella casa del Grande Fratello iniziano a venire a galla le prime confessioni sul proprio passato, come quella di. E se da una parte ieri sera Raffaella Fico ha raccontato a tutta Italia quando Mario Balotelli l’ha cacciata di casa senza un motivo. Dall’altra c’è Gianmaria Antinolfi ha minacciato di lasciare la casa ed ha detto di voler querelare Soleil Sorge, che per tutta risposta ha parlato di un segreto che il suo ex sarebbe pronto a svelare al GF Vip. Ma non è finita perché durante la notte, poco dopo la fine della diretta con Alfonso Signorini,ha fatto una confessione inaspettata a Nicola Pisu. Il figlio di patrizia Mirigliani stava parlando dei problemi avuti con le sue dipendenze e il 20enne ha candidamente ammesso di capirlo, perché ha avuto esperienze ...

MOOSCHETTIERI : Anche Tommaso Eletti ha avuto problemi di droga... #GFVIP - Maurizi81919065 : Tommaso abbiamo capito che tra poco se ne va c'è o non ok ..ma sto Nicola a che cazzo serve? Lo vedi solo che fuma… - C_miyyy : RT @MelekKirazHK: La voce di Tommaso Paradiso è una droga! Il caso è chiuso!! #Amici21 - MelekKirazHK : La voce di Tommaso Paradiso è una droga! Il caso è chiuso!! #Amici21 - maccario_marta : RT @xsempresarai: @tommaso_zorzi Hai ragione Tommy i social sono una droga lo sappiamo, però allo stesso tempo è bello tenersi in contatto… -