La Corte di Strasburgo condanna il Cremlino per l' assassinio di Litvinenko

(Di martedì 21 settembre 2021) La Russia è responsabile dell'dell'ex spia Aleksander, morto per essere stato avvelenato nel 2006 a Londra . A stabilirlo è stata laeuropea dei diritti umani di ...

Così laeuropea dei diritti umani di. E' stata la moglie di Litvinenko a rivolgersi alla Cedu, ritenendo Mosca - se non mandanteconnivente nell'omicidio. Per la"esiste il ...A stabilirlo è stata laeuropea dei diritti umani di. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov , ha subito definito ' infondate' le conclusioni della. L'ex agente del Kgb fu ...Ad appellarsi alla Corte di Strasburgo era stata la moglie dell’uomo che aveva dichiarato che il marito fosse stato ucciso soggetti che operavano per l’interesse specifico del governo russo. Ci sarebb ...Mosca: "Accuse infondate". L'ex spia del Kgb fu avvelenata a Londra con il polonio nel 2006. Il ricorso presentato dalla moglie ...